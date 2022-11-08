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ТАСС

Великобритания и ЕС заявили о намерении продолжать оказывать помощь Украине

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © AP Photo / Frederick Florin

В британской канцелярии сообщили, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также указали на важность отказа от углеводородов в свете "манипуляций с ценами на энергетику"

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Лидеры согласились с тем, что Великобритания и Евросоюз будут и дальше оказывать решительную военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине", - сказано в нем. Сунак и фон дер Ляйен, встретившиеся в Шарм-эш-Шейхе на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), в контексте событий на Украине также указали на важность отказа от углеводородов в свете "манипуляций с ценами на энергетику".

Кроме того, британский премьер обсудил с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном вопросы региональной безопасности, в частности "дестабилизирующее поведение" Ирана. Стороны выразили стремление развивать двусторонние отношения в сферах торговли и обороны. 

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