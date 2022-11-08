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РИА Новости

Минобороны предоставит психологическую реабилитацию военным ядерщикам

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Минобороны предложило предоставить право на реабилитацию военным ядерщикам

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предлагает предоставить право на медико-психологическую реабилитацию военнослужащим 12-го Главного управления Минобороны РФ (ядерно-оружейного), несущим дежурство более 90 суток в году, следует из проекта приказа МО РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту приказа, перечень категорий военнослужащих, подлежащих при наличии показаний медико-психологической реабилитации, предлагается дополнить военнослужащими 12-го Главного управления Минобороны РФ, которые несут дежурство более 90 суток в год.

"Проведенный анализ лиц, несущих дежурство в дежурной смене по охране и обороне особо важных (специальных) объектов 12-го Главного управления, показал, что у указанной категории военнослужащих при несении дежурства более 90 суток в год отмечается повышенная утомляемость, снижение концентрации внимания и эмоциональное перенапряжение", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Отмечается, что эти факторы негативно сказываются на исполнении военнослужащими обязанностей, связанных "с обеспечением эксплуатации специальных боеприпасов". Для восстановления состояния организма требуется проведение медико-психологической реабилитации, подчеркивается в записке.

Также указано, что медико-психологическая реабилитация может понадобиться до 800 военнослужащим в год.

Двенадцатое Главное управление МО РФ является центральным органом военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил РФ.

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