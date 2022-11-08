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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о характеристиках баллистической ракеты «Ярс»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Военный эксперт Корнев: ракетный баллистический комплекс «Ярс» может полностью уничтожить небольшой город

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев 7 ноября рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

«Ракетный комплекс «Ярс» имеет несколько преимуществ. Первое — в том, что он есть на вооружении в больших количествах. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в Ракетных войсках стратегического назначения. Во-вторых, основная масса «Ярсов» мобильна. У них автономная пусковая установка. Ее особенность в том, что она может наносить удар из любой точки маршрута патрулирования. Ей не нужно топопривязанного места пуска», — сказал он.

Третье преимущество, отметил Корнев, в том, что ракетный комплекс несет разделяющуюся головную часть индивидуального наведения, то есть он несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.

«Одной ракетой таким образом можно поразить от трех до шести целей. В комплектации «Ярс-С» комплекс оснащен боевыми блоками среднего класса мощности. Точных данных нет, но считается, что это не менее пятисот килотонн. Это очень мощный заряд, который может полностью уничтожить, к примеру, небольшой город», — сказал эксперт.

Также он сообщил, что «Ярсы» в процессе поступления на вооружение постоянно модернизировались.

«По электронике, по оборудованию они сейчас наиболее близки к современному уровню развития техники. Комплекс твердотопливный, что облегчает его эксплуатацию, обслуживание, хранение, снижает его аварийность», — заключил Корнев.

Ранее китайская газета Baijiahao написала, что баллистическая ракета «Ярс» способна поразить цель в любой точке мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может ей противостоять, поэтому западным странам стоит отступить. Как отмечалось в материале, одной из главных характеристик «Ярса» является дальность стрельбы в 12 тыс. км, что позволяет ракете поражать даже самые далекие точки мира. Предельная скорость ракеты при этом может достигать 14 Махов, а ее общая взрывная мощность может быть эквивалентна миллиону тонн.

В июле пусковые установки подвижного грунтового комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций. Таким образом в процессе учений подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Проекты
Военные учения
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