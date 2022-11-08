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РИА Новости

Минобороны опровергло заявление блогеров о потерях морпехов в ДНР

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БМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике
БМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Минобороны опровергло информацию о больших потерях 155-й бригады ТОФ в зоне спецоперации

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне спецоперации.

В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наемников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций.

"За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", — заявили в министерстве.

Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.

Обращение опубликовали в соцсетях накануне. Его авторы жаловались на большое количество смертей среди личного состава бригады при наступлении на занятое украинскими войсками село Павловка.

В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации". Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что потери существенно меньше, чем говорится в видео.

В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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