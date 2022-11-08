Австралия заказала дополнительный патрульный катер класса "Гардиан"

Вышедший на заводские ходовые испытания построенный австралийской компанией Austal для Папуа-Новой Гвинеи сторожевой катер Р 401 Ted Diro - голоовной катер типа Guardian в рамках программы австралийского правительства Pacific Patrol Boat Replacement (PPB-R) по строительству 21 катера для 13 островных государств Тихого океана. 09.08.2018.

ЦАМТО, 7 ноября. Компания Austal Limited объявила о подписании ее подразделением Austal Australia с правительством Австралии контракта на поставку дополнительного патрульного катера класса "Гардиан".

Стоимость заказа составила 15,2 млн. австр. долл. Катер будет построен в Австралии и поставлен заказчику в сентябре 2024 года. Он станет дополнением к 21 патрульному катеру класса "Гардиан", которые были заказаны с 2016 года в рамках реализуемого правительством Австралии проекта (SEA 3036-1) по замене патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона. С 2018 года 15 из 21 заказанного катера были переданы 11 островным государствам региона.

Как отмечается, дополнительный катер расширит возможности и региональную безопасность "соседей" Австралии, а также возможности австралийской судостроительной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров "Гардиан" в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Опцион на поставку двух дополнительных кораблей был реализован в апреле 2018 года, что увеличило количество заказанных катеров до 21 ед., а стоимость проекта – до 335 млн. австр. долл.

Катера планируется передать правительствам 12 государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Тувалу, Восточный Тимор и Вануату.

Первый катер, 401 "Тед Диро", был передан правительству Папуа-Новой Гвинеи в декабре 2018 года. Согласно графику, программа завершится во второй половине 2023 года.

Новые стальные 39,5-метровые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим островным странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону и обеспечат защиту морских ресурсов.