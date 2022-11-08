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ТАСС

МО РФ опровергло заявления о "высоких бесполезных потерях" 155-й бригады ТОФ

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Здание Минобороны России
Здание Минобороны России.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

В Минобороны сообщили, что морпехи 155-й бригады ТОФ ведут наступление на угледарском направлении

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опровергло заявления российских блогеров о "высоких бесполезных потерях в людях и технике", распространенные якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны России, потери морпехов за время наступления на угледарском направлении "не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй".

"Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках девять к одному в людях и технике", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что морпехи 155-й бригады ТОФ ведут наступление на угледарском направлении. "Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что военнослужащие 155-й бригады морпехов в настоящее время продолжают "наступательные действия в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи".

"Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до 5 км в глубину оборонительных позиций ВСУ", - сообщили в ведомстве. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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