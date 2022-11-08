Россия установила опаснейшую крылатую ракету на новую мобильную пусковую установку. "

MWM: Россия использует самую опасную крылатую ракету в мире в системе береговой обороны

"Цирконы" встроят в систему береговой обороны вроде системы "Бастион", где уже используется их прямой предшественник – ракета Р-800 "Оникс", пишет MWM.Ожидается, что "Цирконы" будут применять для поражения не только надводных, но и наземных целей.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в ВПК, разработка подвижного носителя для российской гиперзвуковой крылатой ракеты 3М22 "Циркон" достигла стадии прототипа. "Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" уже создан. Как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты", — сказал источник. Это отнюдь не первое заявление такого рода: прежде ряд источников уже отмечал, что "Циркон" будет встроен в систему береговой обороны вроде системы "Бастион", где уже используется прямой предшественник "Циркона" P-800 "Оникс". Однако если P-800 имеет скорость 3 Маха и дальность полета 600 км (800 км у последних вариантов), то гиперзвуковой планирующий аппарат "Циркон" развивает скорость 9 Маха, имеет бóльшую маневренность, а его дальность полета оценивается в 1 200 — 1 500 км. Также поступали неподтвержденные сведения о возможности плазменной маскировки.

"Циркон" впервые поступил на вооружение ВМФ России в конце 2019 года и по характеристикам не имеет равных в мире. Гиперзвуковое оружие — одна из немногих оставшихся областей, где оборонный сектор России сохраняет значительное преимущество над Китаем и США, и российские военные этим пользуются, применяя такие ракеты для широкого круга задач — от стратегических до сдерживания судоходства. Огромная скорость "Циркона" практически исключает возможность перехвата и позволяет ракете вывести из строя любой класс военных кораблей одним точным попаданием благодаря мощи боеголовки и огромной кинетической энергии при ударе.

Ракета особенно важна для России поскольку ее оборонный бюджет гораздо скромнее, чем у соперников из НАТО, а ее флот (особенно океанских надводных кораблей) гораздо меньше и к тому же значительно устарел. Так, эта ракета позволяет даже небольшим кораблям, таким как корветы-невидимки или устарелые эсминцы класса "Удалой", бросать вызов надводным флотам, которые в противном случае были бы гораздо боеспособнее. "Циркон" уже установлен на надводных боевых кораблях и подводных лодках (с конца 2021 года), а его развертывание с наземных пусковых установок позволит сравнительно недорого нарастить количество имеющихся для обороны ракет.

Использование систем береговой обороны с мощными противокорабельными ракетами для России — еще одно асимметричное средство сдерживания иностранных надводных флотов. Ожидается, что позднейшая модификация "Циркона" поступит на вооружение российских ВВС. Более громоздкая гиперзвуковая ракета "Кинжал" — баллистическая, а не крылатая — уже несет службу в их составе. Ожидается, что обе ракеты, "Кинжал" и "Циркон", в конечном счете будут использоваться для поражения не только надводных, но и наземных целей, что значительно увеличит полезность мобильных сухопутных носителей. Предыдущая система "Бастион" и ее ракеты Р-800 показали неожиданно высокую эффективность против сухопутных целей с начала российско-украинского конфликта в феврале, вызвав предположения, что она изначально задумывалась как система двойного назначения, а ее преемнику "Циркону" отводится столь же универсальная роль.