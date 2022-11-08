Стремящаяся в НАТО Финляндия обещает остаться безъядерной страной

Президент Финляндии Ниинистё: не намерены приносить на свою землю ядерное оружие

Президент Финляндии Саули Ниинистё на открытии занятий по военному обучению, заявил, что страна подтверждает стремление в НАТО, но сохранит безъядерный статус.

"Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам", - сказал он.

Заявки Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс одобрили 28 стран из 30 за исключением Венгрии и Турции. Обе страны не раз декларировали, что не намерены размешать у себя ядерное оружие.