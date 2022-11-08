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Стремящаяся в НАТО Финляндия обещает остаться безъядерной страной

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Вильф

Президент Финляндии Ниинистё: не намерены приносить на свою землю ядерное оружие

Президент Финляндии Саули Ниинистё на открытии занятий по военному обучению, заявил, что страна подтверждает стремление в НАТО, но сохранит безъядерный статус.

"Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам", - сказал он.

Заявки Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс одобрили 28 стран из 30 за исключением Венгрии и Турции. Обе страны не раз декларировали, что не намерены размешать у себя ядерное оружие.

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Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Ядерный щит
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