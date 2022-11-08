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Военное обозрение

Вашингтон пытается перехватить инициативу в решении Карабахского конфликта

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня ожидается встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Как сообщается, инициатором встречи выступила американская сторона.

Встреча должна пройти в трёхстороннем формате. В ней примут участие главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В воскресенье в США прибыл с официальным визитом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. За день до этого Байрамов заявил, что на предстоящей встрече с Мирзояном и Блинкеном будет обсуждаться возможность заключения мирного договора между сторонами.

Видимо, в Вашингтоне решили перехватить инициативу на фоне недавно прошедшей в Сочи трёхсторонней встречи глав России, Азербайджана и Армении. На этой встрече договориться о заключении мирного договора между Баку и Ереваном не удалось.

На этом фоне между странами продолжаются обстрелы на приграничной полосе. При этом каждая сторона обвиняет другую.

Напомним, что осенью 2020 года между Арменией и Азербайджаном произошел крупный вооружённый конфликт из-за Нагорного Карабаха. В результате конфликта Азербайджан занял значительные территории, которые ещё с 1994 года удерживались Арменией.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Проекты
2020-й год
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