В Нацгвардии создали мобильную зенитную установку с пулемётами ПКТ для борьбы с российскими дронами «Герань-2»

Источник изображения: topwar.ru

Российские дроны-камикадзе "Герань-2" наносят значительный ущерб критически важной инфраструктуре Украины, а в последне время и уничтожая склады с вооружениями в тылу противника. Украинская противовоздушная оборона оказалась не способной справиться с беспилотниками, имеющиеся в наличии зенитные комплексы не способны поразить летающие "мопеды". На этом фоне в подразделениях ВСУ и Нацгвардии начали изобретать различные установки для поражения беспилотников.

Одну из таких зенитных установок собрали военнослужащие Нацгвардии, дислоцированные в Николаевской области. Они установили на самодельный станок два пулемета ПКТ (танковый), оборудовав установку зенитным прицелом. Для мобильности её разместили в кузове пикапа и теперь эта передвижная зенитная установка гоняется за российскими беспилотниками по степям Николаевской области.

Как сообщается, подразделение, на вооружении которого стоит эта установка, якобы уже уничтожило три дрона-камикадзе "Герань-2", по-прежнему называемые на Украине иранскими Shahed-136. Пока же Генштаб ВСУ сбивает их десятками, правда только на бумаге.

Источник изображения: topwar.ru

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Юг Воздушных Сил на Николаевщине уничтожено три вражеских дрона, еще три Shahed-136 сбиты другими подразделениями Сил обороны. Один из них – огневой группой николаевских гвардейцев

- говорится в сообщении пресс-службы командования "Юг" ВСУ.

Все новое - это хорошо забытое старое, ничего оригинального нацгвардейцы не придумали, аналогичные установки использовались еще в Великую Отечественную войну. Причем были как двойные, так и счетверенные.