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ТАСС

WP: в случае победы республиканцев США сократят или прекратят помощь Украине

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

По мнению специалиста по международным отношениям Ишаана Тарура, Вашингтон при таком раскладе может устроить Киеву "республиканскую зиму"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США в случае успеха представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября могут сократить или вообще прекратить помощь Киеву, устроив ему "республиканскую зиму". Такое мнение в понедельник выразил обозреватель американской газеты The Washington Post и специалист по международным отношениям Ишаан Тарур.

Издание приводит высказывание республиканки Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что Украина при республиканцах "не получит ни пенни". "Ее партия, как ожидается, может добиться значительных успехов в промежуточных выборах во вторник и, возможно, поправит весь подход Соединенных Штатов по вопросу поддержки сопротивления Украины", - пишет обозреватель газеты.

По его оценке, в Республиканской партии нет консенсуса относительно степени поддержки Украины. Грин представляет точку зрения части электората республиканцев, противоположную позицию выражают более заметные представители партии, вроде Митча Макконнела, лидера меньшинства республиканцев в Сенате, который ратует за увеличение военной помощи Киеву, говорится в публикации.

"Палата представителей под руководством республиканцев, среди прочего, как ожидается, усилит давление на администрацию [президента США Джо] Байдена в связи с ее действиями по выводу американских войск из Афганистана, а также усилит политическое давление на Иран", - пишет обозреватель газеты. По его мнению, Украине тоже не стоит рассчитывать на поддержку, учитывая, что Конгресс уже одобрил выделение помощи на сумму до 60 миллиардов долларов, а Киев настойчиво просит Запад увеличить размер помощи. В преддверии выборов разные кандидаты и законодатели от Республиканской партии указывали, что финансирование нужно прекратить, напоминает автор материала.

В странах Европы, добавил он, опасаются сокращения помощи Киеву, поскольку европейские политики могут оказаться не в состоянии проявить "политическую волю, чтобы заполнить пробел". Также обеспокоены перспективами помощи от США и в Киеве, пишет издание.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что итоги предстоящих промежуточных выборов в Конгресс в ноябре едва ли окажут значимое влияние на поддержку, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

Ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться. В то же время, как отмечала в текущем месяце газета Politico, в рядах республиканцев наметился раскол. Часть из них вслед за Маккарти "с опаской относится" к длительной финансовой поддержке Киева, а другие после комментариев лидера меньшинства в нижней палате, наоборот, решили более активно и оперативно выделить Украине очередной пакет помощи. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
США
Украина
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