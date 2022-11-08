Создатель "Корнета" и "Панциря". К юбилею легендарного оружейника Аркадия Шипунова

7 ноября исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося тульского оружейника Аркадия Шипунова. Он стоял у истоков создания более 70 образцов вооружения для Сухопутных войск, авиации и Военно-морского флота России. Многие боевые машины пехоты, зенитные ракетно-пушечные комплексы, корабли, самолеты и вертолеты, находящиеся на вооружении Российской армии, оснащены пушками, разработанными под его руководством

ТАСС в честь юбилея рассказывает о жизни знаменитого конструктора и его достижениях в области оборонно-промышленного комплекса России.

Аркадий Шипунов родился 7 ноября 1927 года в городе Ливны Орловской области. В средней школе увлекался физикой и геометрией. В 1944-м Аркадий переезжает в Тулу и поступает в механический институт на специальность "Стрелковые и артиллерийские системы и установки". Выбор профессии инженера-оружейника, как рассказывал позднее сам выдающийся конструктор, не был случайным. В стране шла Великая Отечественная война, и Аркадий хотел создавать оружие для защиты Родины.

"В 1944 году началось студенчество, первый и второй курс. Пристрастия к этому моменту определились. Два предмета любимых было на первых курсах: во-первых, физика и во-вторых, математика. По физике я всегда собирал книги, учебники, читал много. Каким-то совершенно необъяснимым образом я ее любил. Доказательную часть любил решать", — рассказывал коллегам Аркадий Шипунов.

Аркадий Шипунов и президент РФ Владимир Путин во время осмотра Конструкторского бюро приборостроения в Туле, 2003 год. Источник: Алексей Панов/ ТАСС

После окончания института его распределили в НИИ-61 в Подольске (ныне АО "ЦНИИточмаш" — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации "Ростех"). В то время там работали над совершенствованием авиационных пушек.

Пушка ГШ

В марте 1962 года Шипунов становится главным конструктором и руководителем тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, в настоящее время в составе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). В этот период, как рассказывал сам конструктор, появилась на свет его первая разработка — пушка ГШ (Грязева — Шипунова), созданная для реактивных истребителей. Это оружие до сих пор эксплуатируется более чем в 40 странах мира.

"Большая удача, что мы с Василием Петровичем Грязевым могли обозреть всю проблему в целом и выбрать путь. Мы не допустили ошибок, то есть изученные проблемы оказались в других схемах автоматики, по которым мы не пошли. Мы подвергли анализу существующие схемы и пришли к выводу, что три из них заслуживают особого внимания, если решается задача скорострельности", — вспоминал позднее Шипунов.

Пушка ГШ-23 в хвостовой части самолета Ту-95. Источник: Василий Зимин/ Public Domain/ Wikimedia Commons

Сегодня на вооружении Российской армии находятся 19 образцов малокалиберного артиллерийского оружия (в основном калибра 30 мм — прим. ТАСС). 14 из них, созданных конструкторским тандемом Аркадия Шипунова и Василия Грязева, стали основой системы отечественного стрелково-пушечного вооружения сразу трех родов войск — Сухопутных, авиации и Военно-морского флота.

От пушек к ракетам

В конце 1950-х руководство страны во главе с Никитой Хрущевым приняло решение отказаться от дальнейших разработок по "пушечному" направлению. Всем советским НИИ было предписано в срочном порядке переходить на ракетную тематику. Заняться разработкой ракет предложили и Аркадию Шипунову. Он согласился, хотя, как рассказывали его коллеги, в душе был глубоко убежден в необходимости развития обоих направлений.

В 1964-м Аркадий Шипунов после командировки во Вьетнам явился на доклад к Дмитрию Устинову, который в то время был секретарем ЦК. В конце разговора Шипунов поделился соображениями по поводу американской пушки "Вулкан" на самолетах, которые он видел… В СССР работы прекратили с "легкой руки" Хрущева, а весь Запад продолжал заниматься этими разработками АО "КБП"

В итоге Шипунов смог убедить руководство страны в перспективности работы над новыми пушками. Бюро Шипунова получило добро на продолжение разработок. "Если вы увидите где-то пушку: на БМП или на вертолете, на самолете, не задавайте дурацкого вопроса: чья она? Она разработана тульским КБ приборостроения", — говорил позднее выдающийся конструктор.

В то же время коллектив Шипунова начал активную работу над управляемыми ракетными противотанковыми комплексами (ПТРК). Однако первый ПТРК под названием "Овод" получился неудачным. После исправления ошибок конструкторское бюро создало ПТРК второго поколения "Фагот", который в 1970-м был принят на вооружение и до сих пор используется вооруженными силами нескольких стран.

Противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Источник: Юрий Смитюк/?ТАСС

Коллектив Шипунова сделал управление ракетой "Фагота" полуавтоматическим — для выстрела достаточно было навести и удерживать визир на цели, затем автоматика сама направляла снаряд.

Позднее "Фагот" унифицировали в "Конкурс" и "Метис" — ПТРК, за которые КБ получило орден Октябрьской Революции, а Шипунов — звание Героя Социалистического Труда.

С 1988 года в тульском Конструкторском бюро приборостроения разрабатывался еще один знаменитый на весь мир ПТРК — "Корнет". Он был создан на основе танкового управляемого оружия "Рефлекс" и в 1998 году был принят на вооружение Российской армией.

В натовской транскрипции ПТРК "Корнет" — AT-14 Spriggan, что означает мифологическое существо, способное насылать уничтожающие все на своем пути ураганы. Использование самоходного варианта "Корнет-ЭМ" против воздушных целей — ноу-хау российской системы: мощная термобарическая или фугасная боевая часть позволяет российскому ПТРК с высокой эффективностью поражать как беспилотные летательные аппараты, так и вертолеты противника.

Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска". Источник: Вадим Савицкий/?пресс-служба Минобороны РФ/?ТАСС

Еще одной знаковой работой коллектива Шипунова стал зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска". В составе комплекса, принятого на вооружение в 1982 году, два зенитных автомата, способных выполнять 5 000 выстрелов в минуту. Они были разработаны тандемом Грязева — Шипунова. Кроме этого, "Тунгуску” вооружили восемью управляемыми зенитными ракетами. Основная ее задача на поле боя — защита войск и объектов от нападения с воздуха на малых и средних высотах. Кроме этого, "Тунгуска" способна уничтожать наземные и надводные цели.

В начале 1990-х перед коллективом Аркадия Шипунова была поставлена непростая задача — создать новое оружие для противовоздушной обороны страны. Вскоре после анализа боевых конфликтов того времени и последних тенденций в создании высокоточного вооружения начались работы над зенитным ракетно-пушечным комплексом малого радиуса действия "Панцирь-С1".

Боевую машину приняли на вооружение в 2012-м. По данным разработчика, она предназначена для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Современная модификация комплекса обнаруживает цели на расстоянии до 80 км и может поражать их на дистанции до 30 км. По оценкам специалистов, "Панцирь-C1" останется лидером в своем классе на ближайшие 10–15 лет.

Генератор идей

В последние годы блестящей конструкторской карьеры Шипунов, которого коллеги называли неутомимым генератором идей, работал над роботизированными системами с применением искусственного интеллекта. Системы управления огнем с элементами искусственного интеллекта, созданные в его конструкторском бюро, применялись в вертолетах Ка-50 и Ка-52.

Также среди заслуг Аркадия Шипунова — разработка совместно с Василием Грязевым нового армейского пистолета ГШ-18. Основными отличиями оружия стала компактность и легкость, а также вместительный магазин. Примечательно, что в отличие от одноклассников ГШ-18 может храниться с патроном в патроннике, что позволяет использовать его практически мгновенно. С 2001 года пистолет поставляется в специальные подразделения и армию.

Пистолет ГШ-18. Источник: Сергей Бобылев/?ТАСС

Шипунов возглавлял КБП до 2006 года, а после оставался его научным руководителем. За время работы на предприятии он стал автором 740 изобретений, 70 образцов вооружения и 427 научных трудов.

Его научные труды и разработки по важнейшим научно-техническим направлениям, организация совместных исследований с академическими институтами, высшими учебными заведениями и использование их результатов в разработках предприятия в значительной мере способствовали избранию А.Г. Шипунова академиком Российской академии наук, Международной и Российской инженерных академий, Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Почетным академиком Российской академии естественных наук. Он является основоположником научно-конструкторской школы системного проектирования высокоточного и стрелково-пушечного оружия НПО "Высокоточные комплексы"

Памятник Аркадию Шипунову около здания Конструкторского бюро приборостроения в Туле. Источник: Александр Рюмин/?ТАСС

Шипунов скончался 25 апреля 2013 года в Москве на 86-м году жизни. С 2014 года тульское Конструкторское бюро приборостроения носит имя выдающегося конструктора.

Подготовил Василий Кучушев

ТАСС благодарит за помощь в создании статьи пресс-службу НПО "Высокоточные комплексы"