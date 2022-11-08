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Военное обозрение

Чешская пресса привела свидетельства крупной помощи Украине со стороны Праги

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Источник изображения: topwar.ru

Основное финансирование Украины, в том числе по линии военной помощи, осуществляется США и Великобританией. Однако Чехия также вносит огромный вклад в поддержку киевского режима. Об этом пишет чешский ресурс Aktualne.cz. Похоже, что помощь Украине становится своеобразной идеей-фикс, ради которой соревнуются европейские правительства.

В Чехии делают упор на соотношение помощи Украины с финансовыми и демографическими особенностями той или иной страны. В качестве аргумента ресурс приводит данные исследования, проведенного специалистами Кильского института мировой экономики (Kiel Institut für Weltwirtschaft).

Например, Польша приняла после начала специальной военной операции на Украине более 1 миллиона украинских беженцев, Германия – 915 тысяч беженцев, Чехия – 405 тысяч беженцев, Италия – 157 тысяч беженцев, Турция – 145 тысяч беженцев. Однако если посчитать соотношение количества принятых беженцев по отношению к общей численности населения принявших их стран, то, как пишет упомянутый ресурс, мы увидим, что в Чехии это 3,78%, в Эстонии – 3,63%, в Польше – 3,31%, Молдавии – 2,5%, Литве – 2,17%.

Военная помощь Украине выглядит следующим образом: США – 25 млрд долларов, Великобритания – 4 млрд евро, Польша – 1,8 млрд евро, Германия – 1,2 млрд евро, Канада – 0,93 млрд евро, а Чехия – 0,34 млрд евро. Но если сравнить эти данные с данными по общим запасам оружия и боеприпасов, то на первом месте по военной помощи будет Норвегия – 24%, затем – Чехия с 17%, далее Польша с 13%, Словакия с 12% и Великобритания с 11%.

Масштабы общей помощи Украине издание подсчитывает, определяя ее соотношение к валовому внутреннему продукту отдельных стран. Например, Латвия выделила Украине 1,01% ВВП, Эстония – 0,95%, Польша – 0,6%, Литва 0,52%, Норвегия 0,38%, Словакия 0,33% и Чехия 0,25%.

Следовательно, делает вывод издание, вклад Чехии в поддержку Украины очень велик. Правда, непонятно, какой прок от этого для жителей Чехии, для экономики страны. Уже сейчас энергетический кризис дает о себе знать, а что будет потом, после зимы?

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Страны
Великобритания
Германия
Италия
Канада
Латвия
Литва
Молдавия
Норвегия
Польша
Словакия
США
Турция
Украина
Чехия
Эстония
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