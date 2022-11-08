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ЦАМТО

На Камчатке гидрографы ТОФ завершают работы по подготовке навигационного оборудования к зимнему периоду

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Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 7 ноября. Специалисты подразделения гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России завершают сезонное техническое обслуживание средств навигационного оборудования в материковых и в островных зонах Берингова и Охотского морей.

В ходе работ проверяются светооптические приборы, производится их фокусировка с учетом изменения температурного режима, а при необходимости замена ламп и источников питания. Кроме того, в зоне ответственности подразделения ведется текущий ремонт плавучих и береговых знаков, а также автоматизированных маяков.

До закрытия навигации будет обслужено более 130 различных навигационных объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания. Для выполнения этих задач задействованы специализированные гидрографические суда и катера Камчатского района гидрографической службы ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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