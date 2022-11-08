На Камчатке гидрографы ТОФ завершают работы по подготовке навигационного оборудования к зимнему периоду

ЦАМТО, 7 ноября. Специалисты подразделения гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России завершают сезонное техническое обслуживание средств навигационного оборудования в материковых и в островных зонах Берингова и Охотского морей.

В ходе работ проверяются светооптические приборы, производится их фокусировка с учетом изменения температурного режима, а при необходимости замена ламп и источников питания. Кроме того, в зоне ответственности подразделения ведется текущий ремонт плавучих и береговых знаков, а также автоматизированных маяков.

До закрытия навигации будет обслужено более 130 различных навигационных объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания. Для выполнения этих задач задействованы специализированные гидрографические суда и катера Камчатского района гидрографической службы ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.