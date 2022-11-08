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ЦАМТО

Силы Балтийского флота в рамках испытаний обеспечивают погружение ДЭПЛ "Кронштадт" в Балтийском море

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Подводная лодка проекта 677 «Кронштадт» проходит второй этап заводских испытаний в Санкт-Петербурге, 4 апреля 2022 года
Подводная лодка проекта 677 «Кронштадт» проходит второй этап заводских испытаний в Санкт-Петербурге, 4 апреля 2022 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

ЦАМТО, 7 ноября. В ходе серии погружений экипаж ДЭПЛ "Кронштадт" и представители промышленности проверяют работу всех систем и механизмов подводной лодки, отрабатывают алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Погружение подводной лодки обеспечивают боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

В морских полигонах Балтийского флота регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России.

"Кронштадт" – дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада". ДЭПЛ предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
БФ
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