Силы Балтийского флота в рамках испытаний обеспечивают погружение ДЭПЛ "Кронштадт" в Балтийском море

Подводная лодка проекта 677 «Кронштадт» проходит второй этап заводских испытаний в Санкт-Петербурге, 4 апреля 2022 года.

ЦАМТО, 7 ноября. В ходе серии погружений экипаж ДЭПЛ "Кронштадт" и представители промышленности проверяют работу всех систем и механизмов подводной лодки, отрабатывают алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Погружение подводной лодки обеспечивают боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

В морских полигонах Балтийского флота регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России.

"Кронштадт" – дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада". ДЭПЛ предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.