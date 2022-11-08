ВС России уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их передачи Киеву

ЦАМТО, 7 ноября. Российская армия уничтожила в Донбассе пять греческих БМП-1 сразу после того, как их передали украинской стороне. Об этом, как передает "РИА Новости", пишут греческие СМИ.

По информации портала iskra.gr, это произошло 28 октября, когда российские войска подавили украинское наступление в районе села Берестовое в Харьковской области.

"В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1 <...>, четыре бронетранспортера и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины", – говорится в публикации.

Как отмечается, БМП-1 попали под удар артиллерии и ракет "Краснополь".

В статье подчеркивается, что полученные от Греции машины были серьезным подкреплением для ВСУ – поскольку они были в отличном состоянии, их сразу выдвинули на передовую.

Кроме того, пишет iskra.gr, Греция передала Украине реактивные системы залпового огня РМ-70. Они действуют в основном в районе Херсона, две из них уже уничтожены.

Портал pronews.gr, со своей стороны, отмечает, что греческую технику не успели даже перекрасить.

Греция обязалась отправить на Украину 40 БМП-1, полученных в 1994 году. Взамен Германия обещала предоставить равное количество БМП Marder. По состоянию на 28 октября Афины получили 10 таких машин.

На минувшей неделе президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос побывали в Киеве, где состоялась официальная церемония передачи БМП-1 украинским войскам.