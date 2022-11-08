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ЦАМТО

Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов советских калибров

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Высокоточный снаряд калибра 152мм «Квітник» (Украина). Источник: kharkovforum.com.

ЦАМТО, 7 ноября. "Укроборонпром" наладил производство снарядов советских калибров 122 мм и 152 мм, а также мин калибром 120 мм.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга в Одесском отделении медиацентра Украины, где он выступил по видеосвязи 4 ноября.

"У нас на сегодняшний день налажено производство снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а также 120-мм мин силами "Укроборонпрома" и предпринимателей, которые входят в состав этой структуры", – заявил А.Резников.

А.Резников высказал уверенность в увеличении объемов производства этих боеприпасов.

Киев пока не планирует выпускать снаряды "натовского" калибра 155 мм, но А.Резников не исключает такого варианта развития событий в случае широкого принятия на вооружение артиллерийских систем украинского производства под такой боеприпас.

"Пока что от наших партнеров 155-го калибра нам достаточно", – заявил министр.

Как напоминает агентство, США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 мм. Также киевскому режиму были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды того же калибра.

На Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана", отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
CAESAR САУ
PzH 2000
Компании
M777
Укроборонпром
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