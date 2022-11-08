Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Южно-Китайское море

Владивосток. 7 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), совершающий переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации во Владивостоке, прошел Малаккский пролив и зашел в Южно-Китайское море, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

В составе отряда - флагман флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и морской танкер "Борис Бутома". Корабли возвращаются в пункт базирования после выполнения задач в дальней морской зоне, говорится в пресс-релизе.

В ходе прохода по Малаккскому проливу моряки провели корабельные тренировки по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть, говорится в сообщении.

Из пункта базирования в дальний поход корабли ТОФ вышли в декабре 2021 года.