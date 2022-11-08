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Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Южно-Китайское море

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РК "Варяг"
РК "Варяг".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Владивосток. 7 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), совершающий переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации во Владивостоке, прошел Малаккский пролив и зашел в Южно-Китайское море, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

В составе отряда - флагман флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и морской танкер "Борис Бутома". Корабли возвращаются в пункт базирования после выполнения задач в дальней морской зоне, говорится в пресс-релизе.

В ходе прохода по Малаккскому проливу моряки провели корабельные тренировки по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть, говорится в сообщении.

Из пункта базирования в дальний поход корабли ТОФ вышли в декабре 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Адмирал Трибуц
Борис Бутома
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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