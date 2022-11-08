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ЦАМТО

Парламент Болгарии одобрил покупку второй партии истребителей F-16 Блок.70

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Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 7 ноября. На состоявшемся 4 ноября заседании парламент Болгарии одобрил проект инвестиционных расходов на реализацию второго этапа приобретения 8 истребителей F-16 Блок.70.

Как сообщил информационный центр Минобороны Болгарии, законопроект поддержали 162 депутата, 49 высказались против, 11 воздержались. Против приобретения самолетов выступили партия "Возрождение" и коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" ("БСП за Болгарию").

Как заявил представитель "БСП за Болгарию" Румен Гечев, партия не поддерживает закупку самолетов, поскольку цена приобретения является ориентировочной, американская сторона может поднять цену без уведомления на 10%, а еще выше – с уведомлением. При этом нигде в предложении поставщика не указана стоимость запчастей. Кроме того, подрядчик, получив 2,3 млрд. левов, не соблюдает сроки поставки первой партии самолетов. И в первом и во втором контракте отсутствуют пункты о гарантии качества самолетов, запчастей, ответственности поставщика за неудовлетворительное качество и штрафные санкции за нарушение сроков поставки.

Временное правительство Болгарии одобрило проекты международных соглашений на закупку в США второй партии из восьми истребителей F-16 26 октября. Тогда же Кабинет министров уполномочил министра обороны Болгарии подписать контракты с американской корпорацией Lockheed Martin, как только будет получено одобрение парламента.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. в мае 2019 года.

В июле 2019 года Кабинет министров Болгарии одобрил пакет контрактов на поставку F-16, включая международные договоры на поставку самих самолетов F-16 Блок.70 и связанную поддержку, боеприпасов, УР AIM-9X Блок.2 "Сайдуиндер", многофункциональной системы обмена информацией - единой тактической радиосистемы MIDS-JTRS. 26 июля 2019 года пакет одобрило Национальное собрание Болгарии.

Министерство обороны Болгарии 8 августа 2019 года перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 1,2 млрд. долл., предназначенные на закупку истребителей.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, а полностью поставка будет завершена 2024 года. Тем не менее, из-за пандемии COVID-19 график был сорван. Сейчас ожидается, что поставки начнутся в 2025 году, а начальная готовность к боевому применению будет достигнута в 2026 году. Это потребовало от властей Болгарии приступить к реализации проекта покупки или лизинга истребителей для заполнения пробела на период с 2023 по 2029 гг.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость заказа, как было заявлено, может составить 1,673 млрд. долл.

В рамках второго этапа закупки Болгария намерена получить четыре одноместных самолета F-16C Блок.70 и четыре двухместных F-16D Блок.70, а также сопутствующие боеприпасы и оборудование.

Как ранее объявил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов, общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных самолетов F-16C/D Блок.70 составляет 1,296 млрд. долл. Помимо истребителей, в пакет закупки также включены вооружения класса "воздух-поверхность", "воздух-воздух" и средства связи. Поставка дополнительных самолетов позволит увеличить общую численность F-16C/D в составе ВВС Болгарии до 16 ед. и сформировать полную эскадрилью. Ожидается, что поставка будет выполнена в 2027 году.

Срок действия представленного США предложения на поставку F-16C/D истекает 15 декабря. К тому времени должно быть ратифицировано международное соглашение о поставке, а также произведен первый платеж за самолеты в размере около 30 млн. левов. В следующем году потребуется выплатить 42 млн. левов.

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Страны
Болгария
США
Продукция
AIM-9
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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