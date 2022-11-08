СМИ узнали о контактах советника Байдена с Кремлем по поводу Украины

WSJ: помощник Байдена Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по ситуации на Украине

МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы имел конфиденциальные контакты с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

В публикации говорится, что стороны обсуждали ситуацию на Украине и недопустимость использования ядерного оружия.

По словам источников, цель контактов была в том, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации конфликта и сохранить каналы связи, а не обсуждать перспективы возможного урегулирования.

Газета не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было.

"Люди говорят о многом", – цитирует РБК пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

От других комментариев по этому вопросу она отказалась.

Ранее радио Sputnik рассказало, что страны Запада негласно обсуждают возможные условия мирного соглашения между РФ и Украиной.