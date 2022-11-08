Войти
РИА Новости

СМИ узнали о контактах советника Байдена с Кремлем по поводу Украины

523
1
0
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

WSJ: помощник Байдена Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по ситуации на Украине

МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы имел конфиденциальные контакты с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

В публикации говорится, что стороны обсуждали ситуацию на Украине и недопустимость использования ядерного оружия.

По словам источников, цель контактов была в том, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации конфликта и сохранить каналы связи, а не обсуждать перспективы возможного урегулирования.

Газета не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было.

"Люди говорят о многом", – цитирует РБК пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

От других комментариев по этому вопросу она отказалась.

Ранее радио Sputnik рассказало, что страны Запада негласно обсуждают возможные условия мирного соглашения между РФ и Украиной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
20.04.2022
На Западе решили разделаться с Россией руками Украины
01.06.2021
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
21.04.2021
Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти
25.12.2020
Гибридная война против культурного кода
09.07.2020
JB Press (Япония): впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
20.10.2014
Три месяца на новую Военную доктрину
1 комментарий
№1
08.11.2022 11:51
Цитата, q
В публикации говорится, что стороны обсуждали ситуацию на Украине и недопустимость использования ядерного оружия.
Что это было?
Понимает ли,  наше руководство, к чему может привести такое решение!
Вот один такой " невероятный" сценарий :- " Убедить (обмануть) руководство России что применение ОМП неприемлемо, Нато в конфликт вмешиваться не будит, т.к. не проводит "мобилизацию граждан" своих стран. - Вы уже поверили? ( Вспоминая уроки второй мировой, как убедили Сталина, что Германия не закупает зимнее обмундирование - значит не нападет на СССР.)
Не проводя массовую мобилизацию Нато может массово применить армии "младоЕвропейцев" и их население, обработав их "психотропными" веществами ( что мы видим на примере Харьковской области Украины) оставив себе функции контроля и управления ими. Фактически создав много миллионную армию "Зомби" (которую не надо не обучать, не хорошо вооружать - за счёт её численности).
Что может сдержать "тучу саранчи", которая пройдёт не оставляя ничего живого?, не какая армия на это не способна!
Скажите Бред?, но как говорится в народной мудрости "дыма, без огня, не бывает"., а возможность такого сценария, уже давно на западе прорабатывается... ( образ ЗОМБИ )
Да и компоненты такой системы могут быть "бинарны" , что позволяет скрытно накапливать онные.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 22:57
  • 37177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.11 21:34
  • 7
Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ
  • 08.11 15:06
  • 49
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 08.11 12:20
  • 0
Польша ступила на тропинку, по которой уже прошлась Украина
  • 08.11 11:51
  • 1
СМИ узнали о контактах советника Байдена с Кремлем по поводу Украины
  • 08.11 11:46
  • 2
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов
  • 07.11 21:50
  • 1
«Здесь даются новые возможности»: «ЧВК Вагнер Центр» начал работу в Петербурге
  • 07.11 21:49
  • 2
Путин подписал ряд законов, касающихся ВС РФ
  • 07.11 21:48
  • 6
Российские военкоры сообщают о тяжёлой ситуации в Павловке на Угледарском направлении
  • 07.11 19:29
  • 2
Байден заявил о проблемах с поставками Украине ракет Javelin из-за нехватки чипов
  • 07.11 13:38
  • 1
В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов
  • 07.11 13:37
  • 1
Президент «Калашникова» заявил о возможности увеличить калибр армейских автоматов
  • 07.11 13:34
  • 1
Зачем российским автоматам новый калибр
  • 07.11 12:36
  • 11
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 07.11 09:08
  • 7
Два против одного: в России обсуждают увеличение срока службы в армии