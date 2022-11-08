СМИ узнали о контактах советника Байдена с Кремлем по поводу Украины

WSJ: помощник Байдена Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по ситуации на Украине
МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы имел конфиденциальные контакты с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.
В публикации говорится, что стороны обсуждали ситуацию на Украине и недопустимость использования ядерного оружия.
По словам источников, цель контактов была в том, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации конфликта и сохранить каналы связи, а не обсуждать перспективы возможного урегулирования.
Газета не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было.
От других комментариев по этому вопросу она отказалась.
Ранее радио Sputnik рассказало, что страны Запада негласно обсуждают возможные условия мирного соглашения между РФ и Украиной.