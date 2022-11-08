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Военное обозрение

Северокорейская армия отработала нанесение ракетных ударов по военным базам Южной Кореи и США

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Источник изображения: topwar.ru

Северокорейские военные отработали ракетные удары по военным базам Южной Кореи и США в ответ на военные учения Vigilant Storm. Пуски ракет производились со 2 по 5 ноября. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В Пхеньяне назвали проводимые Южной Корей и США крупномасштабные воздушные учения "открытой провокацией", намеренно обостряющей обстановку в регионе и направленной на безопасность КНДР. В ответ на них Генштаб северокорейской армии провел со 2 по 5 ноября "ряд военных операций".

Согласно заявлению ЦТАК, 2 ноября военные отработали удары по авиабазам противника, запустив четыре баллистические ракеты и "отразили" воздушную атаку, запустив 23 ракеты "земля - воздух". После ответных ракетных пусков со стороны Южной Кореи, Пхеньян произвел пуски еще двух тактических баллистических ракет.

3 ноября был отработан запуск баллистической ракеты со специальной боеголовкой, "парализующей систему оперативного командования противника". Также произведено пять пусков тактических баллистических ракет и снарядов сверхкрупной РСЗО, а также сделано 46 залпов из дальнобойных РСЗО по Японскому морю.

4 ноября Генштаб армии КНДР поднял в воздух 500 истребителей разных видов, что вызвало тревогу в Южной Корее, которая в ответ подняла в воздух 180 самолетов. 5 ноября КНДР снова пустила две тактические баллистические ракеты с разделяющейся боеголовкой и два снаряда из сверхкрупной РСЗО, имитируя нанесение удара по "авиабазам врагов".

Как предупредили в Пхеньяне, в дальнейшем ответ на любые подобные действия со стороны Южной Кореи и США будет еще более проработанным и беспощадным.

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КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
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