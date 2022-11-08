Япония осудила поставки беспилотников Ираном России

Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно призвал Тегеран играть конструктивную роль в обеспечении мировой и региональной стабильности и безопасности

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии осуждает поставки Ираном беспилотников России и призывает Иран играть конструктивную роль в обеспечении мировой и региональной стабильности и безопасности. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы решительно осуждаем поставки Ираном беспилотников России", - подчеркнул он. Мацуно напомнил, что Токио по различным каналам, включая высший уровень, поддерживает обмен мнениями с Тегераном по ситуации на Украине. "Мы призываем Иран играть конструктивную роль в обеспечении региональной и мировой стабильности и безопасности. И планируем продолжить соответствующие действия и впредь", - добавил он.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники Москве в небольшом количестве за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Как передал телеканал Al Mayadeen, он также заявил, что Украина под давлением США отменила встречу по вопросам вооружений с иранской делегацией, которая должна была пройти в Польше.

Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.