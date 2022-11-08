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Известия.ru

Ракеты российских «Буков» уничтожили боеприпасы американских HIMARS

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Экипаж зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» уничтожил ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS, которые были поставлены украинским националистам США. Подробности боевой работы российских комплексов в зоне спецоперации и детали ликвидации вражеских снарядов в понедельник, 7 ноября, раскрыл корреспондент «Известий» Александр Морозов.


Экипаж установки «Бук» группировки «Отважные» засекает в небе американскую ракету. Развертывание боевой машины занимает считаные секунды. Как только комплекс берет снаряд противника на прицел, звучит команда о ликвидации объекта.

Ракета HIMARS — цель малоразмерная и высокоскоростная, сложная для обнаружения. Однако российские военные приобрели опыт работы по американским снарядам, и теперь попытки боевиков Украины сделать снаряд невидимым для радаров — перекрасить ракету — бессмысленны.

«Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» без проблем видит эти цели и сопровождает. Даже мы обстреливаем эти цели без всяких проблем. Личный состав, обученный мной и другими командирами, то есть все люди, справляется с боевой работой», — поделился командир зенитно-ракетной бригады с позывным «Кузбасс».

В коллекции сбитых объектов расчета далеко не одни вражеские ракеты — за время спецоперации зенитчики ликвидировали более 40 целей. Речь идет обо всем спектре авиационной техники: самолеты, вертолеты и сложнейшие для отражения беспилотные летательные аппараты. Таким образом ракетные дивизионы гарантируют режим чистого неба в Донбассе.

Особенность боевой позиции комплексов — «Бук-М2» и «Бук-М3» — заключается в их объединении в единую огневую систему. ЗРК той или иной модернизации применяется в зависимости от двух факторов — типа и дальности вражеского объекта. Посредством совместного использования комплексов военные формируют эшелонированную зону противовоздушной обороны и максимально сокращают эффективность воздушного удара боевиков. Так, «Бук-М2» может работать по целям на дальности около 40 км, в то время как «Бук-М3» — до 75 км, обеспечивая поражение на дальних отступах.

«Бук-М3» — самая современная зенитная система средней дальности, не имеющая зарубежных аналогов, и по сути глубоко модернизированный «Бук-М2». Важнейшим отличием первого стала новая ракета 9М317М. По заявлению разработчиков, в сравнении с образцом, используемым в «Бук-М2», характеристики снаряда выросли почти вдвое. Каждая пусковая установка поражает четыре воздушных объекта, а весь дивизион — 36 целей одновременно.


Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3».
Источник: Известия

Комплекс «Бук-М3» был протестирован на военных учениях подразделений противовоздушной обороны в Крыму, которые состоялись весной 2021 года. Тогда военные отработали борьбу с крылатыми ракетами. Мероприятия проходили с учетом сценария массированного налета на крымский берег, отработанного военно-воздушными силами США в том числе на Черном море. По итогу российские установки подтвердили свое совершенство и открыли новые возможности по обеспечению национальной безопасности страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
9М317 ЗУР
HIMARS
Бук-M3
Бук-М2
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
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