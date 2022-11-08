Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов

Российские артиллеристы испытают экзоскелеты, способные облегчить погрузку снарядов

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Артиллеристы из специальных структур РФ в ближайшие два месяца проведут на одном из полигонов эксперимент по применению экзоскелетов, которые способны облегчить погрузку снарядов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions - Максим Скоков.

"Интерес (российских военных к экзоскелетам) проявляется, на нас вышли представители даже не Минобороны, а других специальных структур. <…> Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре-декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик на практике проверит эффективность нашей техники для решения данных задач", - сказал он.

При этом Скоков не стал уточнять, идет ли речь о частных военных компаниях или каких-либо других подразделениях. По его словам, пока экзоскелеты разработки Ekzo Solutions не применяется российскими военными в специальной военной операции, однако так называемые "пассивные экзоскелеты", снижающие нагрузку их носителей, уже сегодня могли бы помочь военным инженерам и другим "небоевым" подразделениям, задействованным в СВО.