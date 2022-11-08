Защиту эскизного проекта многоразовой метановой ракеты "Амур" запланировали на ноябрь

Ракету оснастят возвращаемой первой ступенью, запуск будет производиться с космодрома Восточный в Амурской области

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Защита эскизного проекта метановой ракеты с возвращаемой первой ступенью "Амур" запланирована на вторую половину ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

"Защита эскизного проекта АО "РКЦ "Прогресс" перед государственным заказчиком намечена на вторую половину ноября текущего года на заседании Научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос", - сообщили в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос.

В РКЦ "Прогресс" также отметили, что эскизный проект (ЭП) по созданию на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе ("Амур-СПГ-ЭП") прошел экспертизу со стороны головных научно-исследовательских организаций (ГНИО). "24 октября 2022 года выдано положительное заключение экспертной группы ГНИО РКП (ракетно-космической промышленности - прим. ТАСС) на базе АО "ЦНИИмаш" с рекомендацией к утверждению результатов составных частей ОКР (опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС) и переходу к процедуре защиты ЭП перед государственным заказчиком", - добавили там.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.