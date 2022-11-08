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ТАСС

Украина направила запрос Болгарии на поставку 30 видов вооружений

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Танки Т-72 ВС Болгарии
Танки Т-72 ВС Болгарии.
Источник изображения: sofiaglobe.com

Киев намерен в том числе получить системы С-300

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Украина отправила Болгарии запрос на поставку 30 видов вооружений, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко.

"С самого начала мы просили у Болгарии различные виды вооружений. В предоставленном в Минобороны списке мы отметили более 30 наименований, в частности самые необходимые сейчас средства противовоздушной обороны", - приводит в понедельник его слова украинское издание Klymenko Time. Москаленко добавил, что Украина запросила, в том числе, системы С-300.

3 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Мюнстере в рамках встречи глав МИД стран Группы семи заявил, что Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, в том числе €3 млрд на военную помощь и €19 млрд - на гуманитарную, финансовую и экономическую, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран - членов ЕС. 4 ноября заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом $400 млн. 

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Страны
Болгария
США
Украина
Продукция
С-300
Проекты
Евросоюз
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