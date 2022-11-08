Вучич считает, что битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине

Президент Сербии сравнил прогнозируемые события со Сталинградской битвой

БЕЛГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине и сравнивает ее со Сталинградской битвой. Такое мнение он выразил в воскресенье в эфире телеканала Pink.

"Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду", - полагает Вучич.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

6 ноября заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская сторона стягивает на подступах к области большое количество танков и бронемашин. До этого он предположил, что Киев усиливает обстрелы в преддверии попытки наступления.

Сталинградская битва - одна из решающих стратегических операций Великой Отечественной войны. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовали свыше 2,1 млн человек. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.