Насколько мощной может быть российская МБР "Ярс"?

Миллион в тротиловом эквиваленте, радиус стрельбы покрывает территорию США. Baijiahao: ракета "Ярс" может достичь любой точки мира, и ее невозможно перехватить

МБР "Тополь-М" считают "ядерной супербомбой", но у России есть еще более сильное оружие, пишет пользователь Baijiahao. Ракета "Ярс" может достичь любой точки мира — и перехватить ее невозможно. По мнению автора статьи, Западу лучше отступить перед этой мощью.

Вы можете сказать, что Путин уже в преклонном возрасте, или что российская экономика в последние годы была довольно вялой, или что Москва не может угнаться за современными темпами развития. Но никогда не смейте заявлять, что российские ракеты плохи. Они до сих пор находятся на вершине мира и на передовой разработок и исследований.

Сегодня речь пойдет о ракете, которая даже мощнее, чем ядерная супер-бомба, — межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Тополь-М". Что же это за оружие? Насколько оно сильное?

По мере эскалации конфликта между Россией и Украиной экономические санкции, вводимые странами Запада в отношении Москвы, становятся все более интенсивными, в результате чего военные расходы РФ растут с невероятной скоростью, а материальное обеспечение народа ухудшается. Но Путин хорошо знает, что того, кто отстает, и будут бить, поэтому лучше сэкономить на одежде и еде, но вложить средства в развитие оборонной отрасли. Ведь только имея твердый кулак, можно обладать правом голоса на международной арене и защищать территорию своей страны от посягательств.

Поэтому Россия создала баллистическую межконтинентальную ракету, сравнимую с "Тополем-М". Если вы на нее посмотрите, то можете подумать: разве это не "Тополь-М"? Может быть, это модернизированная модель? На самом деле это разные аппараты, просто внешний дизайн похож. Хотя они обе запускаются с установок самоходного типа, внутреннее устройство и технологии ракет отличаются.

В конструкции МБР "Тополь-М" по-прежнему используются инерциальное наведение "Тополя" предыдущего поколения и общая трехступенчатая схема с твердотопливными маршевыми двигателями, но соотношение компонентов смеси топлива изменено. Поэтому "Тополь-М" способен нести боеголовку большего размера по сравнению с прошлой моделью, точность попадания в цель повысилась.

Что касается межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", то она разработана Московским институтом теплотехники. В длину МБР составляет около 23 метров, ее диаметр — примерно 3 метра. Главная особенность заключается в том, что она обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира.

Полезная нагрузка "Ярса" восхищает еще больше. МБР может нести на четыре боеголовки больше, чем "Тополь-М", что в несколько раз поднимает ее ударную мощность. Если одна боеголовка рассчитана на 200 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте, то общая взрывная мощь "Ярса" может быть эквивалентна миллиону тонн! Кто не испугается такого могущества?

У "Ярса" есть и еще одна невероятная способность: ни одна система ПРО в мире не может остановить проникновение ракеты.

Максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов. Просто представьте себе: МБР мощностью в миллион в тротиловом эквиваленте может развивать скорость до 14 Махов! Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, вот насколько она страшна!

Даже совершенная система перехвата в принципе не способна со стопроцентной точностью заблокировать "Ярс". А как только ракета долетит до цели, в радиусе ста километров еще долго не будет расти трава.

Поэтому я советую всем западным странам правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно. Не ждите, когда белый медведь разозлится и отправит "Ярс" в воздух. Как только ракета поднимется в небо, ее будет не остановить. Если дело действительно дойдет до такого, боюсь, что свои тайны вы сможете поведать только Господу.