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Вестник Мордовии

Почему украинские боевики вынуждены применять редкий польский БТР Oncilla

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Польский бронеавтомобиль Oncilla, являющийся клоном крайне неудачного украинского бронетраспортера "Дозор-Б", впервые замечен у боевиков-неонацистов. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

Несмотря на то, что западные спонсоры киевского режима регулярно поставляют своим подопечным различную военную технику, благодаря действиям воинов-освободителей ее всегда не хватает. Поэтому командование ВСУ вынуждено отправлять на передовую даже провальные с точки зрения своих тактико-технических характеристик и надежности образцы.

Например, многие военные эксперты считали "Дозор-Б" устаревшими уже в тот момент, когда в октябре 2004 года появилась первая опытная машина.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В конструкции предусмотрено широкое использование западных комплектующих, например дизельного двигателя DEUTZ BF 4M1013FC мощностью 190 л.с., и автоматической трансмиссии Allison LCT 1000.

Полная масса - 8450 кг. Экипаж - три человека. Десант - шесть-восемь пехотинцев. В качестве вооружения применен 12,7-мм пулемет НСВТ, которым управляют изнутри боевого отделения. Боекомплект - 450 выстрелов.

Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Запас хода - 750 км. Клиренс - 400 мм. Ширина преодолеваемого рва - 200 см.

Процесс доводки легкого БТР настолько затянулся, что о серийном производстве заговорили лишь в 2014 году. В качестве завода изготовителя выбрали Львовский бронетанковый. До 2020 года было выпущено всего десять экземпляров, которые страдали массой недоделок. Принятие на вооружение состоялось лишь в 2020 году.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В это же время в Польше по закупленной лицензии началось производство клона под названием Oncilla 4Х4. В производстве использовалась броневая сталь местного производства. Ее максимальная толщина составляла 12 мм. Несколько машин отправили в Сенегал, но большая часть - девять штук поступили в ВСУ. В настоящее время, по некоторым данным, ни в Польше, ни на Украине эти бронетранспортеры уже не производятся.

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Страны
Польша
Сенегал
Украина
Компании
Allison
Проекты
2020-й год
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