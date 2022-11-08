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В США доставили в Европу более 84 тысяч тонн военной техники

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Подготовка военнослужашими морской пехоты США к погрузке в военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III отправляемых на Украину в порядке американской военной помощи 155-мм/39 легких буксируемых гаубиц М777, май 2022 года
Подготовка военнослужашими морской пехоты США к погрузке в военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III отправляемых на Украину в порядке американской военной помощи 155-мм/39 легких буксируемых гаубиц М777, май 2022 года.
Источник изображения: министерство обороны США

США к концу октября доставили на европейский континент, в том числе на Украину, более 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения. Об этом свидетельствуют данные Транспортного командования ВС США (Transcom).

Отмечается, что Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и на сегодняшний день продолжает поставки.

Так, по данным на 30 октября для доставки оружия, техники и военнослужащих на европейский континент, включая Украину, командованием было проведено 845 полетов. Также были задействованы 47 судов, 114 железнодорожных составов и более 3,4 тысячи грузовиков.

В Transcom сообщили, что Соединенные Штаты доставили в Европу более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, более 966,5 тысячи артиллерийских снарядов, свыше 68,2 миллиона патронов для огнестрельного оружия, 202 артиллерийские системы, а также более 1,4 тысячи противовоздушных систем, 15 вертолетов, 46 радаров и 26 патрульных судов.

Ранее в ноябре сообщалось, что новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев понадеялся на поставку немецких танков Leopard 2. По словам дипломата, Киев также нуждается в боевых машинах пехоты (БМП) Marder, бронетранспортерах Fuchs и Dingo.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Dingo
Leopard-2
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