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Военное обозрение

Швейцария отклонила запрос Германии, оставив Украину без боеприпасов для ЗСУ Gepard

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Источник изображения: topwar.ru

Киев останется без снарядов для немецких зенитных самоходных установок Gepard, Швейцария не разрешила реэкспорт боеприпасов из Германии на Украину, о чем просила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Швейцария отклонила запрос Германии на поставку Украине партии боеприпасов для ЗСУ Gepard, заявив, что является нейтральным государством, законы которого запрещают поставку любого военного оборудования воюющим странам. Ответ на письмо Ламбрехт направил швейцарский министр экономики Ги Пармелен от имени правительства Конфедерации.

Одобрение передачи Германией швейцарских военных материалов Украине по-прежнему невозможно. (...) В соответствии с принципом равного обращения, в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт

- говорится в ответном письме.

Таким образом можно констатировать, что обещанная Берлином партия боеприпасов для ЗСУ Gepard на Украину не попадет, Киеву придется искать снаряды для весьма прожорливых зенитных установок где-то в другом месте. Но и это связано с теми же трудностями, боеприпасы калибра 35х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF выпускает только Швейцария.

Основная часть переданных немцами ЗСУ Gepard сейчас находится на южном направлении, как заявляют в Киеве, "прикрывают" морские коридоры для выхода судов в рамках зерновой сделки. В Генштабе ВСУ заявили, что немецкие зенитки "прекрасно справляются" с российскими дронами-камикадзе "Герань-2", якобы сбивая их "пачками". ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.

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Страны
Германия
Украина
Швейцария
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