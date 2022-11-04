Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о пуске атомной подлодкой в ходе испытаний баллистической ракеты "Булава" из Белого моря

208
0
0
Запуск ракеты «Булава»
Запуск ракеты «Булава».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая российская стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов", которая завершает государственные испытания, выполнила стрельбу ракетой "Булава" из Белого моря по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Ракетная стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении.

"Полет баллистической ракеты "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура", - заявили в Минобороны РФ.

"Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний", - сообщили в Минобороны.

"Генералиссимус Суворов" - вторая серийная подлодка проекта "Борей-А". Построена на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.

Подлодка относится к четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев, оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью, заявили в Минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
955 Борей
Похожие новости
25.12.2013
С "Булавой" наготове
10.09.2013
Корабельный стартовый комплекс РПКСН «Александр Невский» отработал штатно – «Севмаш»
03.08.2012
Еженедельник "Джейнс дифенс уикли" о закладке ПЛАРБ "Князь Владимир" в Северодвинске
05.09.2011
«Бесценные» сделки
07.07.2011
А ГОЗ и ныне там
28.06.2011
С борта РПКСН «Юрий Долгорукий» осуществлен успешный пуск БРПЛ «Булава»
11.12.2009
Очередной запуск "Булавы" закончился неудачей - Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы