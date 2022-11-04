Минобороны РФ сообщило о пуске атомной подлодкой в ходе испытаний баллистической ракеты "Булава" из Белого моря

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая российская стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов", которая завершает государственные испытания, выполнила стрельбу ракетой "Булава" из Белого моря по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Ракетная стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении.

"Полет баллистической ракеты "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура", - заявили в Минобороны РФ.

"Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний", - сообщили в Минобороны.

"Генералиссимус Суворов" - вторая серийная подлодка проекта "Борей-А". Построена на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.

Подлодка относится к четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев, оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью, заявили в Минобороны.