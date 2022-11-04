Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" выполнила стрельбу "Булавой"

АПЛ "Генералиссимус Суворов" выполнила стрельбу "Булавой" в рамках госиспытаний

МОСКВА, 3 ноября/ Радио Sputnik. Атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках государственных испытаний, сообщило Минобороны РФ.

"Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний… Полет баллистической ракеты "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура", – говорится в сообщении.

Ракетная стрельба велась из акватории Белого моря по целям на полигоне Кура на Камчатке.

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