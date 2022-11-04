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ТАСС

Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" успешно выполнил стрельбу ракетой "Булава"

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Источник изображения: Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как сообщили в Минобороны России, стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" в рамках завершающего этапа госиспытаний успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава". Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны России.

"Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний", - заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. "Полет баллистической ракеты "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура", - подчеркнули там.

Ранее генеральный директор Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Генералиссимус Суворов" готовится к передаче флоту.

Атомный подводный стратегический крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

"Генералиссимус Суворов" заложен на заводе "Севмаш" 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. 

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