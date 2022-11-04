Болгария присоединилась к числу стран, оказывающих военную помощь Украине

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Болгария присоединится к странам, оказывающим военную помощь Украине, соответствующее решение было принято сегодня, 3 ноября. Законопроект о предоставлении Киеву вооружений одобрило Народное собрание страны.

Болгарский парламент большинством голосов одобрил законопроект об оказании военной помощи Украине. Поддержали предложение 175 депутатов, против выступили 49, один воздержался. Инициаторы нового закона провели его под лозунгами "солидарности" с союзниками по НАТО, а также возможности избавиться от "устаревшего и заржавевшего" советского вооружения, передав его Украине.

Сохраняйте спокойствие, мы не участвуем в конфликте. Оказывая военную помощь Украине вместе с нашими партнерами, мы ясно заявляем, что Болгария — достойный союзник, на которого можно положиться

- заявил один из болгарских депутатов.

Поскольку закон принят, правительство Болгарии в течение месяца должно определить, какое именно оружие может отправить на Украину в рамках военной помощи. Однако поставок зенитных комплексов С-300, имеющихся на вооружении болгарской армии, Украина может не ждать, военные выступают категорически против, заявляя, что это единственная система, закрывающая небо над страной.

Глава Минобороны Болгарии Димитр Стоянов, комментируя принятый закон заявил, что предложение по поставкам оружия для украинской армии будет "консервативным", в поставки войдут только те вооружения, передача которых не скажется на стратегической безопасности страны.

Ранее парламент страны отклонил предложение о поставках военной помощи Украине, прошло оно только со второй попытки. Между тем по неофициальной информации, болгарские оружейные компании и так получают неплохой доход от поставляемого на Украину оружия и боеприпасов через страны-прокладки, к числу которых относится Чехия, Польша и еще ряд европейских стран.