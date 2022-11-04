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ТАСС

Правительство ФРГ опровергло слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

По словам президента Турции, канцлер Германии стал выступать "за поиск общего языка" ради урегулирования ситуации на Украине

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии в четверг опровергло заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Олаф Шольц изменил свою позицию относительно России в ситуации вокруг Украины.

"В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом", - заявил корреспонденту ТАСС представитель кабинета министров ФРГ. Ранее опровержение германского правительства опубликовала газета Die Welt.

Речь идет об интервью турецкого президента телеканалу A Haber, в котором Эрдоган заявил, что Шольц "изменил свою позицию в отношении России" и стал выступать "за поиск общего языка" ради урегулирования ситуации на Украине. Во вторник вечером лидеры провели телефонный разговор, в котором, как сообщили в Берлине, обсуждали в том числе зерновую сделку и предупреждения Москвы о готовности Киева применить "грязную бомбу".

Как напомнила Die Welt, Шольц ранее неоднократно подчеркивал, что переговоры с Россией не могут происходить "за спиной украинцев" и возлагал ответственность за ситуацию на Украине на Москву.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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