От "запоздали" до "безответственности": депутаты приняли решение по военной помощи Украине

Дневник: в парламенте Болгарии высказались за предоставление оружия и запчастей Украине

Эпопея с военной помощью Украине тянется уже долго, пишет "Дневник". Официально Болгария не поставляет туда оружие, а лишь помогает с ремонтом техники. Теперь парламенту предстоит проголосовать за помощь Киеву оружием и запчастями. Депутаты отмечают, что Болгария сильно рискует.

Златина Зехирова

Депутаты от партий ГЕРБ, "Продолжаем перемены", ДПС и "Демократическая Болгария", парламентские комитеты по обороне и внешней политике одобрили предоставление Болгарией военной и военно-технической помощи Украине, включающей поставку оружия и запчастей. Отмечается, что помощь Болгарии должна соответствовать возможностям страны. Решение не является окончательным и будет вынесено на голосование 3 ноября в зале пленарных заседаний парламента. ГЕРБ и "Демократическая Болгария" объединили свои идеи в едином решении:

· В течение месяца правительство должно предоставить в парламент информацию о том, какая военная техника может быть передана;

· Совет министров должен обсудить с НАТО и Европейским союзом, чем можно заменить предоставленную Болгарией старую советскую технику;

· Правительство должно поддержать иск Украины к России за нарушение прав человека.

Эпопея с военной помощью Болгарии Украине тянется еще со времен предыдущего парламента, когда в угоду БСП тогдашняя правящая коалиция между "Продолжаем перемены", БСП, "Есть такой народ" и "Демократическая Болгария" решила свести военную помощь к ремонту. Но впоследствии все поняли, что оружие из Болгарии попадает на Украину, но не напрямую, а через Польшу.

Как и следовало ожидать, даже сейчас позиции политических сил по поводу военной помощи разделились. ГЕРБ, "Продолжаем перемены", ДПС и "Демократическая Болгария" выступают за то, что поддержка Украины не только защитит демократические ценности, но и позволит модернизировать болгарскую армию за счет замены оборонительной техники. С другой стороны, партии "Возрождение" и БСП повторяют, что анализа последствий предоставления военной техники не проводилось, а решение комиссии было поспешным и похоже на "политическую акцию". Депутаты партии "Болгарский восход" (Левоцентристская партия бывшего министра обороны Болгарии Стефана Янева, основана в мае 2022 г. – Прим.пер.) проголосовали "против" военной помощи, но к дискуссии не присоединились.

В ходе обсуждения выяснилось, что министр обороны временного правительства Димитар Стоянов выступает против нового решения о военной помощи Украине.

"Мы опоздали" и "Нужна модернизация"

Даниэль Митов (ГЕРБ) заявил, что решение о военной помощи Украине запоздало и должно было быть принято еще прошлым парламентом. По его словам, "Российская Федерация объявила войну цивилизации". "Я не понимаю желания некоторых людей вернуться в пещеры. Это не соответствует интересам Болгарии", - заявил он. "Лучше поздно, чем никогда" - подхватил Джейхан Ибрямов (ДПС).

В ответ на рассуждения о том, что, решившись оказать военную помощь, Болгария занимает чью-то сторону в конфликте, хотя должна сохранять нейтралитет, ведь мир – высшая ценность, Христо Гаджев (ГЕРБ) парировал: "Если вы увидите, как человек на улице избивает другого человека, что вы будете делать? Если вы не вмешаетесь, кому вы помогаете — жертве или обидчику?"

Даниэль Лорер ("Продолжаем перемены") заявил, что решение о военной помощи преследует две важные цели – проявить солидарность с Украиной и позаботиться о будущем болгарских вооруженных сил: "Важно, чтобы нынешний конфликт промотивировал страну провести модернизацию обороны".

В том же духе высказался Атанас Славов ("Демократическая Болгария"): "Говоря об Украине, мы говорим о том, как Болгария удовлетворяет свои потребности в безопасности". Проект решения предусматривает постепенное увеличение расходов на оборону до 2% ВВП.

Обвинения в "политических акциях" и "коллективной безответственности"

Уже в начале совместного заседания комитетов по обороне и внешней политике "Возрождение" и БСП пытались его отложить, мотивируя это отсутствием детального анализа обороноспособности Болгарии, на основании которого может быть принято решение о военной помощи Украине. Также они отметили, что на заседании не присутствовали руководители всех силовых структур.

Председатель комитета по обороне Христо Гаджев из ГЕРБ ответил, что достаточно присутствия министра обороны Димитара Стоянова, а также начальника обороны Эмиля Ефтимова.

Бывший министр иностранных дел, а ныне депутат от БСП Кристиан Вигенин заявил, что на нынешнем этапе военных действий неизвестно, может ли помощь Болгарии повлиять на исход конфликта. "На практике мы не знаем, есть ли смысл в нашем сегодняшнем обсуждении". Депутат Атанас Зафиров отметил, что решение "будет только на словах", ведь "85% вооружения болгарской армии советское и российское", и быстро заменить его не удастся.

По словам Кристиана Вигенина, принятое большинством решение – "поспешная политическая акция". Он увидел возможность "институционального раскола", поскольку президент Румен Радев также выступает против оказания военной помощи Украине. Учитывая, что в начале следующего года возможны новые выборы, Вигенин описывает сложившуюся ситуацию так: "Парламент обяжет временное правительство, назначенное президентом, который против этого. Это коллективная безответственность".

Министр обороны временного правительства Димитар Стоянов еще раз напомнил, что перед тем, как отдавать оружие Украине, необходимо проанализировать свои возможности. По его словам, достаточно того, что страна делает сейчас – предоставляет аптечки для обслуживания раненых и безвозмездно передает зимние одежду и обувь. Не так просто обеспечить замену оборонной техники по механизмам НАТО и Евросоюза, так как Болгария не может требовать конкретных сроков, и нет никаких гарантий, что стране не придется доплачивать.