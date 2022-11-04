Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил российские ПТРК "Корнет"

ЦАМТО, 3 ноября. Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет", сообщает "РИА Новости".

На полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022", в них участвуют профессиональные военные и резервисты. Расчет ПТРК "Корнет", который проходил подготовку в России, на глазах президента и командования с первой попытки успешно поразил цель на расстоянии в 3,5 км.

"К счастью, мы получили несколько "Корнетов". Деньги у нас есть, но никто не дает доставить, перевезти. Все вокруг "братья и друзья", – иронично заявил А.Вучич присутствующим.

Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ЗРПК "Панцирь-С1", отмечает агентство.