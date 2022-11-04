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ТАСС

Корабли Балтийского флота отразили налет авиации условного противника

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Зеленый Дол
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.
Источник изображения: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

В учениях приняли участие экипажи малых ракетных кораблей

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения по отражению налета авиации условного противника, в них задействовали четыре малых ракетных корабля, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"В рамках учения корабельных сил Балтийского флота в пункте постоянного базирования экипажи малых ракетных кораблей "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол", "Серпухов" отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.", - говорится в сообщении.

По замыслу учения средствами берегового радиолокационного обнаружения был зафиксирован взлет авиации условного противника с целью уничтожения группировки кораблей Балтийского флота.

"Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение несколько групп воздушных целей. В роли условного противника выступили противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие низколетящие воздушные цели", - уточнили в пресс-службе.

При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами ракетных кораблей были выполнены условные артиллерийские стрельбы из корабельных комплексов, средства объективного контроля подтвердили точность действий личного состава и уничтожение авиации "противника", отметили в пресс-службе. 

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Ка-27
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