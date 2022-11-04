Врио главы "Высокоточных комплексов" назначили замглавы Минпромторга Рязанцева

Как отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов, назначение Олега Рязанцева позволит продолжить бесперебойные поставки в войска высокотехнологичных вооружений и развитие потенциала предприятий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). Об этом журналистам сообщили в госкорпорации.

"Генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех Александр Денисов покидает свой пост. Решением совета директоров заместитель главы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности руководителя компании", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Рязанцев возглавлял департамент оборонно-промышленного комплекса Минпромторга с 2014 года, с 2017 года занимал должность заместителя министра. Он много лет координировал деятельность Минпромторга в ОПК, отметил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации. "При его непосредственном участии разработан и реализуется целый ряд федеральных программ и проектов, в том числе госпрограмма по развитию оборонно-промышленного комплекса, сформирована правовая основа предоставления господдержки организациям ОПК", - подчеркнул он.

Как отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов, назначение Рязанцева позволит продолжить бесперебойные поставки в войска высокотехнологичных вооружений и развитие потенциала предприятий. По его словам, ведущие позиции холдинг занял благодаря возглавлявшему его с момента основания в 2009 году Денисову. "За 14 лет под его руководством реализованы десятки крупных проектов, в том числе такие знаковые, как ЗРПК "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", управляемые ракеты "Изделие 305" и многие другие. Это были плодотворные годы, был заложен прочный фундамент для успешного развития холдинга", - отметил глава госкорпорации.