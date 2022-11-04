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Газета.ru

"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"

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Администрация города Херсон без флага России
Администрация города Херсон без флага России.
Источник изображения: bbbreaking/Telegram

Стремоусов заявил о возможном оставлении Херсона российской армией

Российская армия, скорее всего, оставит Херсон и уйдет на левый берег Днепра, заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он призвал мирных жителей, остающихся в городе, максимально быстро покинуть его. Власти Херсонской области ранее переехали в Геническ.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы РФ с высокой долей вероятности будут уходить на левый берег Днепра. Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев Live».

«Знаете, я всегда с людьми, понимаю, что люди для меня должны быть основой, потому что я сам житель Херсона. Скорее всего, наши части, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области», - сказал Стремоусов.

Чиновник добавил, что люди, не успевшие уехать из Херсона, «должны максимально быстро уходить».

В то же время Стремоусов заявил, что ситуация на фронте остается стабильной, ВСУ не готовятся к массовому наступлению и не сосредотачивают живую силу.

Отъезд властей

Утром 3 ноября издание Readovka сообщило, что со здания администрации области в Херсоне пропал российский государственный флаг.

«Со здания администрации в городе пропал российский триколор», - заявил корреспондент Readovka.

Власти Херсона объяснили отсутствие российского флага в центре города тем, что правительство переехало в другой город.

«Правительство еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. В здании на площади размещалось ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано», - цитирует Ura.ru сообщение администрации.

28 октября закончилась эвакуация мирных жителей с правого берега Днепра в Херсонской области, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

«Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов [Вооруженными силами Украины]...» - подчеркнул Стремоусов. Он добавил, что администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что к концу октября на левый берег перевезли десятки тысяч человек. По его словам, покинувшие правый берег Днепра граждане останутся в местах эвакуации до тех пор, «пока не будет одержана победа».

Войска РФ почти полностью ушли из Харьковской области в сентябре. Минобороны РФ объявило о перегруппировке войск, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении. Кроме того, ранее были оставлены остров Змеиный в Черном море и занимаемые российскими войсками территории в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Два сценария

Возможный отход российских войск на херсонском направлении может запустить два сценария. Об этом в разговоре с ОСН заявил доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков.

Он подчеркнул, что сугубо с военной точки зрения отвод российских войск на левый берег Днепра никак не связан с якобы оставлением Херсона. По словам Сивкова, у ВСУ до сих пор не было никаких военных успехов в Херсонской области.

«Возможно одно из двух. Либо это политическое решение, какой-то политический сговор, который диктуется внешнеполитической обстановкой и давлением пятой колонны внутри России. Либо это ход, связанный с необходимостью скрыть факт подготовки крупномасштабного наступления. То есть мы говорим "да, мы оттуда уходим", а на самом деле мы никуда уходить не собираемся», - заявил эксперт.

Сивков напомнил, что пару дней назад Генштаб Украины сообщал о ежесуточном наращивании сил российской группировки возле Херсона.

28 октября военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что российские военные «обманули» Киев и его натовских союзников, применив схему с «оставлением Херсона».

«Мы громко опечалились устами Сергея Суровикина, мол, «скорее всего, оставим Херсон» - был намек. И украинцы часов через десять реально пошли в наступление. Пык-мык, а не получилось и не получается», - написал он.

По его словам, таким образом российские войска «выиграли драгоценные две недели для того, чтобы интегрировать население Херсонской области в Россию» и превратить Херсон «в современную российскую гигантскую крепость», защищающую Крым на пути через Одессу к Приднестровью.


Петр Николаев

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
04.11.2022 04:33
Советские генералы не зря заставляли плавать все БМП и БТР, ближайшие 20 лет по низовьям Днепра без этого нам никак.
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