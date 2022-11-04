В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке

Все больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто все это устроил и почему: «Все больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации.

Всего несколько недель назад европейские СМИ заполняли бодрые репортажи. Из них следовало, что украинские войска вот-вот возьмут Херсон, что наступление успешно развивается, русские отступают и что надо лишь немного поднажать, чтобы добиться решительной победы.

Сейчас картина меняется на глазах. Мало того что Херсон стал упоминаться редко и вроде как неохотно – сама тема Украины стала в публичном поле отодвигаться на задний план.

Так, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине. Германия помогала Киеву ровно настолько, чтобы не вредить своим интересам, и даже вызвала обвинения в том, что ее действия напоминают "медленный спорткар".

Франция пообещала тренировать украинских военных, но теперь больше занята собственными делами. Вдруг, представьте себе, выяснилось, что во Франции большие проблемы с учителями и особенно – с персоналом детских больниц. И хотя в последнем случае правительство поклялось расщедриться аж на 150 миллионов евро, авторы открытого письма к президенту, которое подписали 4000 работников больниц, говорят, что основная загвоздка в системе и что деньгами – тем более, по меркам здравоохранения, не такими уж большими – ее не решить.

Получается, что на военные действия Франция готова давать сколько угодно, в то время как здоровье грядущих поколений в этой стране политиков практически не волнует. И пресса уже начала об этом говорить – так, "Франс Суар" в своем материале задается вопросом, как такой коррумпированной стране, как Украина, оказывается многомиллиардная финансовая помощь "без всякого эффективного контроля над тем, у кого эти деньги оказываются и на что они расходуются".

В том же материале автор справедливо замечает, что "Запад, ослепленный своим проектом дестабилизации России во имя НАТО, готов пожертвовать целыми народами". Разумеется, речь идет о превращенных в расходный материал украинцах и русских, которых желательно максимально ослабить, а вот жертвовать французским народом или, упаси бог, американским совсем нежелательно. Потому как все народы равны, но некоторые таки сильно равнее.

По воле судеб Украина стала той картой, на которую Европа ставит все, и чем больше проигрывает, тем больше ставит.

Больше, больше, больше – больше денег, больше оружия, больше военных инструкторов, больше наемников. Только вот даже у самого отчаянного игрока деньги когда-то кончаются, хотя самолюбие и заставляет ставить все, вплоть до последней мелочи.

Как пишет "Экспресс", уже несколько недель на Западе раздаются голоса, что конфликт уже длится более чем достаточно и следует разрешать его дипломатическими методами. Депутат Сената Франции Пьер Лоран 26 октября произнес целую речь о том, что нужно добиться прекращения военных действий, его коллега Филипп Ба заявил, что переговоры о мире необходимы, чтобы "избежать эскалации насилия".

Однако на Западе все еще достаточно сторонников продолжения войны. Главный их аргумент – что с лета Российская армия не смогла продвинуться на линии фронта и, более того, потеряла важные населенные пункты.

Бывший дипломат Пьер Вимон считает, что "ему (Зеленскому) нет никакого смысла идти на переговоры. У него перевес на поле боя, останавливать наступление – значит, упустить момент". Но уже ноябрь. А впереди меж тем зима, холод, распутица, когда продолжение военных действий будет под большим вопросом, "Герани" уничтожают украинскую инфраструктуру, да и в самой Европе еще неизвестно, что будет с энергоносителями и – самое главное – с экономикой.

На 2023 год Зеленский требует помощь в размере 38 миллиардов евро. За чей счет предполагается банкет? Сколько еще учителей и врачей в той же Франции будут недополучать зарплату ради миража, о котором некоторые мечтают в Европе, – заставить Россию потерпеть поражение?

Согласно опросам, 92% венгров выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине.

А вот, например, в Италии или во Франции никто такой опрос даже не рискнет провести – при всех заявлениях о свободе слова и важности народного мнения. И тем не менее люди выходят на манифестации, чтобы высказать свою точку зрения.

В октябре в Италии прошел ряд демонстраций против поставок оружия и антироссийских санкций, в сентябре и октябре аналогичные демонстрации прошли в Чехии, в октябре – во Франции. Во всех этих случаях высказывалось недовольство действиями властей и ухудшением экономических условий.

Политик Флориан Филиппо, возглавивший демонстрацию в Париже, так высказал свою точку зрения: "Я вижу все больше доказательств того, что за происходящим стоят США. Их целью является удержаться на плаву, так как по сути это ослабевшая и имеющая огромный внешний долг страна. Для того чтобы остаться мировым гегемоном, им нужны резервы, и такие резервы есть в Европе.

США устроили ловушку, целью которой является окончательное разъединение России и Европы.

Мы были связаны с Россией энергетически, экономически, геополитически. Наша выгода в том, чтобы сохранить эту связь, а США – наоборот, уничтожить ее. Для этого они и использовали Украину, и нам теперь будет очень тяжело наладить отношения с Россией – они испорчены на десятилетия, и вдобавок мы подтолкнули Россию в объятья Китая. Итогом станет наше экономическое, промышленное, энергетическое и социальное крушение. Кто от этого выиграет? Только США".

Пожалуй, экономика – точнее, размах проблем в ней – имеет больше всего шансов вынудить европейские власти пересмотреть избранный ими курс. Настоящая рецессия в Европе только начинается, и можно только гадать, что будет, когда она начнет раскручиваться всерьез. Если на улицы выйдут уже не десятки тысяч, а миллионы, которые потребуют мира и отмены санкций, которыми сама Европа старательно загоняет себя в угол.

Впрочем, есть такое ощущение, что этой зимой мы сами все увидим. Может быть, то, что случится в последующие несколько месяцев, превзойдет даже самые смелые ожидания.

Валерия Вербинина