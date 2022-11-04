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Ростех

Врио генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» назначен Олег Рязанцев

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Олег Рязанцев
Олег Рязанцев.
Источник изображения: Правительство Севастополя

Генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех Александр Денисов покидает свой пост. Решением совета директоров заместитель главы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности руководителя компании.

Олег Рязанцев более 15 лет работал на ответственных должностях в федеральных органах исполнительной власти. С 2014 года возглавлял департамент оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России, с 2017 года занимал должность заместителя министра.

«Олег Рязанцев много лет координировал деятельность Минпромторга России в сфере оборонно-промышленного комплекса, его технологической модернизации и диверсификации. При его непосредственном участии разработан и реализуется целый ряд федеральных программ и проектов, в том числе госпрограмма по развитию оборонно-промышленного комплекса, сформирована правовая основа предоставления господдержки организациям ОПК. Уверен, что назначение Олега Рязанцева на должность генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» позволит консолидировать усилия входящих в него предприятий в области разработки и производства высокоточных систем и комплексов. Рассчитываю, что он и на новой должности продемонстрирует себя профессиональным и эффективным руководителем», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Покидающий пост генерального директора Александр Денисов руководил холдингом с момента его основания в 2009 году.

«Сегодня «Высокоточные комплексы» – один из ведущих российских производителей вооружений. Безусловно, лидирующие позиции в отрасли холдинг смог занять во многом благодаря своему бессменному директору Александру Владимировичу Денисову. За 14 лет под его руководством реализованы десятки крупных проектов, в том числе такие знаковые, как ЗРПК «Панцирь-С», ПЗРК «Верба», управляемые ракеты «Изделие 305» и многие другие. Это были плодотворные годы, был заложен прочный фундамент для успешного развития холдинга. Перед новым руководителем стоит задача продолжить дело предшественника и придать деятельности общества новый импульс. Назначение Олега Николаевича позволит в условиях военного и технологического противостояния обеспечить бесперебойные поставки в войска высокотехнологичных вооружений и продолжить развитие научно-технического потенциала предприятий», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Александр Денисов родился в 1952 году. До прихода в «Высокоточные комплексы» проходил службу в Вооруженных силах и работал на руководящих должностях в организациях, ответственных за внешнеэкономическое и военно-техническое сотрудничество. В частности, руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, являлся первым заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. За многолетний труд удостоен ряда государственных наград, в том числе орденов Александра Невского и «За военные заслуги».

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Александр Невский
Верба ПЗРК
Компании
Высокоточные комплексы
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Денисов Александр
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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