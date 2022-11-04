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Комплекс «Салют» в 2023 году начнет серийный выпуск узлов для двигателя ПД-14

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Производственный комплекс «Салют»
Производственный комплекс «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Производственный комплекс «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации в 2023 году приступит к серийному производству узлов двигателей для новейших российских среднемагистральных самолетов МС-21-310. В данный момент на предприятии происходит масштабное освоение современного высокотехнологичного оборудования, передовых технологий, планируется постройка нового производственного корпуса.

Об этом на конференции «Двигатель ПД-14 для гражданской авиации», проходившей на площадке Международного форума двигателестроения – 2022, рассказал главный инженер предприятия Юрий Нуртдинов.

В рамках широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации за производственным комплексом «Салют» закреплено изготовление трансмиссионных узлов двигателя ПД-14: центрального привода, валопровода, коробки приводов агрегатов. Для изготовления этих узлов предприятие имеет лучшие компетенции в корпорации, а его продукция соответствует современным мировым стандартам. К 2030 году предприятие должно выйти на уровень массового серийного производства.

«Для изготовления комплектующих двигателя ПД-14 используются самые современные технологии: тонкостенное литье, аддитивные и роботизированные технологии. Так, например, благодаря их применению толщину стенок корпуса удалось уменьшить на 25%, снизить металлоемкость штамповок до 30%, а трудоемкость изготовления узла – на 25–35%, при этом улучшить эксплуатационные характеристики изделий», – отмечает главный инженер ПК «Салют» Юрий Нуртдинов.

Требования к качеству обработки делают невозможным применение оборудования прежнего поколения. Поэтому для получения высокого качества продукции на «Салюте» используется только самое передовое и высокотехнологичное оборудование: современные пятикоординатные обрабатывающие центры и прецизионное оборудование с числовым программным управлением.

Для компактного размещения оборудования на предприятии ведутся работы по созданию отдельного производственного корпуса, в котором разместится центр компетенции по производству данных узлов. Создание центра компетенции планируется завершить до 2025 года.

Ожидается, что его производственная мощность позволит изготавливать до 1000 моторокомплектов в год для более чем 30 изделий Объединенной двигателестроительной корпорации. Центр компетенции рассчитан на штат порядка 1 тыс. человек. Для его создания предприятие оснащается современным высокотехнологичным оборудованием, которое уже сейчас задействовано в выполнении производственной программы.

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