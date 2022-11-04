Стратегия национальной безопасности США. Модернизация ядерной триады

Al Jazeera: США увеличили военный бюджет до исторического рекорда

Ради сдерживания "угрозы" в виде России и Китая США увеличили военный бюджет до исторического рекорда, сообщает Al Jazeera. Это неизбежно спровоцирует гонку вооружений между ядерными державами, ведь эгоистичная Америка не видит ничего дальше своего носа, считает автор статьи.

Администрация президента США Джо Байдена представила комплексный план сдерживания в рамках Стратегии национальной безопасности США, который направлен на противостояние ядерным угрозам со стороны Китая, России и их союзников. Он также предусматривает модернизацию американской ядерной триады.

В 2023 году Пентагон получит 276 миллиардов долларов на реализацию комплексного плана сдерживания, что составляет примерно треть оборонного бюджета страны. Напомним, что на оборонные расходы государство потратит 813,3 миллиарда долларов. Это самый большой военный бюджет за всю историю Америки. Сообщается, что 34,3 миллиарда долларов пойдет на модернизацию ядерного потенциала, при этом ядерное сдерживание рассматривается как один из ключевых приоритетов для США. Разумеется, это снова спровоцирует гонку вооружений между ядерными державами.

Эскалация ядерной гонки

Армия США — мощнейшая боевая сила, которую когда-либо знал мир. Америка без колебаний прибегнет к ее применению, когда это будет необходимо для защиты американских национальных интересов. США собираются применять вооруженные силы только тогда, когда цели и миссия ясны и достижимы. Надежные и эффективные ядерные силы лежат в основе американских оборонительных приоритетов. Они предназначены для сдерживания стратегических атак против США, их союзников и партнеров и позволяют достичь поставленных целей, если обычное сдерживание не работает.

Конкуренты и потенциальные противники Вашингтона вкладывают значительные средства в новые ядерные вооружения. К 2030-м годам США впервые потребуется одновременно сдерживать две крупные ядерные державы, каждая из которых будет располагать современными и разнообразными глобальными и региональными ядерными силами. В связи с этим Вашингтон модернизирует ядерную триаду, средства управления и ядерную инфраструктуру, а также укрепит обязательства перед своими союзниками по сдерживанию.

Американская ядерная триада обеспечивает решение задач по сдерживанию потенциального противника и дает возможность нанести удар с суши, моря и воздуха благодаря управляемым бомбам или баллистическим ракетам, запускаемых с пусковых установок, военных самолетов, кораблей и подводных лодок.

Соединенные Штаты занимаются модернизацией ядерного арсенала из-за того, что Китай и Россия добились значительных успехов в усилении мощи своей ядерной триады. Пекин активно развивает возможности радиоэлектронной и подводной борьбы, противостояния в космосе, разрабатывает новые модели и типы бомбардировщиков и пусковых установок, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности. Россия, в свою очередь, занимается модернизацией стратегического ядерного оружия и средств его транспортировки. По оценке Пентагона, в 2020 году Москва потратила на это 28 миллиардов долларов. Россия повысила свои боевые возможности за счет новых межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков.

В Пентагоне заявляют, что США добились значительного прогресса во многих областях, но главный приоритет — это модернизация триады ядерных сил. Одни лишь инвестиции в оборонную отрасль не остановят Китай и Россию. Пентагон должен разработать новые стратегии и тактику ведения боевых действий, а также повысить гибкость и скорость реагирования при глобальном конфликте, что позволит в кратчайшие сроки продемонстрировать его возможности в горячих точках.

В новой Стратегии национальной безопасности США говорится, что программа Пентагона по модернизации ядерного потенциала получила широкую поддержку обеих партий, поскольку нынешние средства ядерного сдерживания были разработаны в 80-х годах и ранее, а срок их эксплуатации истекает в 2025-2035 годах.

Комплексное сдерживание

Байден представил комплексный план сдерживания, направленный на противостояние ядерным угрозам со стороны Китая, России и их союзников. Соединенные Штаты в рамках плана собираются наращивать свои оборонительные возможности. Вместе с тем они заявляют, что Китай является главным геополитическим вызовом для них.

Комплексный план сдерживания сочетает различные аспекты, призванные убедить потенциальных противников в том, что расходы на враждебные действия перевешивают выгоды.

Интеграция во всех областях

Стратегии конкурентов действуют в военной (наземной, воздушной, морской, кибер- и космической) и невоенной (экономической, технологической и информационной) областях. Соединенные Штаты и их союзники должны сделать тоже самое.

Интеграция между регионами

Конкуренты сочетают экспансионистские амбиции с растущим военным потенциалом, что позволяет им угрожать американским интересам в ключевых регионах мира и на территории самих Соединенных Штатов.

Интеграция в глобальные конфликты

Не дать конкурентам изменить международный статус-кво, что может нанести ущерб американским интересам, в то время, когда США находятся на грани вооруженного конфликта.

Интеграция в рамках правительства США

Использовать все доступные инструменты — от дипломатии, разведки и экономики до помощи в обеспечении безопасности и принятия решений о силовой позиции.

Интеграция с союзниками и партнерами

Инвестировать в развитие совместного потенциала, планирование совместных действий, координацию в дипломатической и экономической сферах.

Комплексное сдерживание требует более эффективной координации, взаимодействия и модернизации, чтобы любой конкурент, стремящийся к достижению превосходства в какой-либо области, понимал, что он столкнется с ответом Соединенных Штатов и их союзников. Необходимо усовершенствовать стратегические и тактические боевые возможности, чтобы противник в полной мере осознал все риски и издержки, с которыми он столкнется, если предпримет какие-либо действия, направленные против американских интересов.

В Стратегии национальной безопасности также говорится, что США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а напротив, работают во имя мира, безопасности, процветания, демократии и защиты прав человека. Они стремятся поддержать свободный, открытый, процветающий и безопасный мир. Америка будет сотрудничать с любой страной, которая разделяет ее веру в то, что миропорядок, основанный на нынешних правилах, является гарантом мира и процветания.

Возобновится ли ядерная гонка? Кто ее спровоцирует? Поможет ли модернизация ядерного потенциала США превзойти Китай и преодолеть "страшную угрозу" в лице России? Смогут ли американцы побороть свой эгоизм и высокомерие и увидеть дальше своего носа? Неужели это все, что нужно Вашингтону и его партнерам, чтобы одержать победу в конкурентной борьбе XXI века? Есть ли другие способы ослабить конкуренцию и сдерживать любые угрозы со стороны восходящих держав? Почему США их игнорируют и отказываются перестраивать миропорядок? Почему они не хотят учитывать интересы всех сторон, спасти человечество, снизить градус напряженности и урегулировать конфликты?

Изменится ли Америка? К сожалению, нет.

Автор: Махмуд Абдель Хади (محمود عبد الهادي)