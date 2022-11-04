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Турция вряд ли одобрит вступление Швеции в НАТО до конца года

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Francois Mori

Агентство Блумберг: Турция вряд ли одобрит вступление Швеции в НАТО до конца года

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что Турция вряд ли утвердит вступление Швеции в НАТО до конца года.

По некоторой информации, для одобрения заявки Швеция недостаточно выполнила требований Турции. Тогда как действиями Финляндии в этом направлении, которая также же подавала запрос на вступление в альянс, Анкара довольна.

Сообщалось, что четвертого ноября президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле обговорит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом членство обеих стран в альянсе.

В мае этого года Финляндия и Швеция на фоне украинских событий подали заявки на вступление в НАТО. 28 стран из 30 уже приняли положительное решение. Турция и Венгрия пока по этом вопросу не высказались.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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