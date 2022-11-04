Британия передавала Украине подводные беспилотники, заявил МИД России

ЦАМТО, 3 ноября. Великобритания передавала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракты против кораблей Черноморского флота в Севастополе, заявил МИД РФ.
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Пресс-служба Генштаба ВС Украины 2 сентября сообщила, что Великобритания предоставит ВСУ шесть подводных дронов для поиска мин.
По данным украинской стороны, речь идет о подводных беспилотных дронах – легких автономных аппаратах, предназначенных для использования на мелководье, которые эффективно работают на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков.
"Для обнаружения мин в водах у побережья Украины в страну отправят шесть автономных аппаратов по поиску мин. Три из них будут предоставлены со складов ВС Соединенного Королевства, а еще три будут приобретены у промышленности", – говорилось в сообщении Генштаба в социальной сети Facebook.
В Генштабе отметили, что в течение ближайших месяцев флот Великобритании совместно с американскими партнерами будет обучать украинских военных пользоваться данными аппаратами.