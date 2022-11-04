Британия передавала Украине подводные беспилотники, заявил МИД России

Выбросившийся на берег у Севастополя 22.09.2022 украинский безэкипажный врывающийся катер, по сообщениям, оснащенный для управления терминалом системы Starlink с хорошо видимой в кормовой части сверху плоскопанельной антенной.

ЦАМТО, 3 ноября. Великобритания передавала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракты против кораблей Черноморского флота в Севастополе, заявил МИД РФ.

Справка ЦАМТО

Пресс-служба Генштаба ВС Украины 2 сентября сообщила, что Великобритания предоставит ВСУ шесть подводных дронов для поиска мин.

По данным украинской стороны, речь идет о подводных беспилотных дронах – легких автономных аппаратах, предназначенных для использования на мелководье, которые эффективно работают на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков.

"Для обнаружения мин в водах у побережья Украины в страну отправят шесть автономных аппаратов по поиску мин. Три из них будут предоставлены со складов ВС Соединенного Королевства, а еще три будут приобретены у промышленности", – говорилось в сообщении Генштаба в социальной сети Facebook.

В Генштабе отметили, что в течение ближайших месяцев флот Великобритании совместно с американскими партнерами будет обучать украинских военных пользоваться данными аппаратами.