В МИД РФ заявили, что Британия обучает в Очакове украинских подводных диверсантов

В ведомстве сообщили, что укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы "Объединенная многонациональная группа по подготовке - Украина"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Британская сторона обучает в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с вызовом в министерство посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт.

"Укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы "Объединенная многонациональная группа по подготовке - Украина". Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций "Юг" им. атамана А. Головатого сил специальных операций ВСУ (в/ч A3199, бывший 73 морской центр спецопераций) в Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей", - указали в МИД РФ.

При этом вблизи городов Одесса, Николаев и Очаков при участии британских специалистов подразделениями Военно-морских сил Украины (ВМСУ) "проведены водолазные спуски, в том числе осуществлен учебный подрыв объекта".