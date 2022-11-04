Индонезия возобновила выплаты по программе разработки истребителя KF-21 Boramae

ЦАМТО, 3 ноября. Индонезия возобновила выплаты Республике Корея в рамках долевого участия Джакарты в программе разработки многоцелевого истребителя KF-21 Boramae, ранее известного как KF-X.

Как сообщает Janes.com со ссылкой на информированный источник, 1 ноября Индонезия оплатила часть своей доли финансирования по проекту KF-X. Перечисленная сумма составила 9,41 млрд. южнокорейских вон (6,63 млн. долл. США).

Как ранее сообщал ЦАМТО, Джакарта взяла на себя 20% расходов по программе разработки, когда присоединилась к проекту в 2010 году. С 2019 года платежи полностью прекратились. Индонезия также не соблюдала график погашения задолженности, согласованный обеими странами в ноябре 2021 года, несмотря на многочисленные обещания решить данную проблему со стороны различных официальных лиц, включая президента Джоко Видодо. По информации агентства Yonhap, к настоящему моменту задолженность достигла 800 млрд. вон.

В Администрации программ оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) заявили, что в соответствии с достигнутым соглашением, Индонезия возьмет на себя новое обязательство профинансировать 20% затрат на разработку KF-21 до 2026 года, причем около 30% от этого объема средств будет выплачено некоторыми ликвидными на рынке экспортными товарами. Подробности о выплатах после 2026 года пока не разглашаются.

Несмотря на проблемы с оплатой индонезийской части, южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) продолжает разработку KF-21, серийное производство которого планируется начать с 2026 года для замены устаревших F-4 и F-5. По заявлению представителя DAPA, прототип KF-21 Boramae, который с июля проходит летные испытания, совершит первый полет на сверхзвуковой скорости в первом квартале 2023 года.