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Российский вертолет Ка-52М получил систему мониторинга состояния

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Ка-52М оказались настоящими воздушными бойцами и единственными в мире с катапультными креслами.
Ка-52М оказались настоящими воздушными бойцами и единственными в мире с катапультными креслами.
Источник изображения: РИА Новости

Российский вертолет Ка-52М получил систему мониторинга состояния конструкции. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Научно-инновационного центра (НИЦ) Института развития исследований, разработок и трансферта технологий (ИРТ) Николай Львов.

«Мы сделали систему для лопастей на летающей лаборатории вертолета Ми-24. Затем сделали уже системы более продвинутого поколения для композитных конструкций крыла перспективного военного самолета. В настоящее время мы уже завершили государственные испытания системы, являющейся составной частью вертолета типа Ка-52М», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время система «серийно поставляется и устанавливается на всех модернизированных машинах, входит в базовую комплектацию».

Львов добавил, что получаемая с вертолетов информация содержит сведения о работоспособности основных конструктивных элементов Ка-52М. Соответствующие данные хранятся на электронном бортовом накопителе, с которым впоследствии работает техник.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получит новый прицельный комплекс, который расширит возможности машины.

В сентябре источник агентства рассказал, что модернизированный Ка-52М получил композитные лопасти с нагревательным элементом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-24
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